Delta lance un vol entre Paris et Indianapolis

Article publié le 24 mai 2018 par David Dagouret

Dès le 25 mai prochain, la compagnie américaine lancera un vol quotidien entre Paris Charles-de-Gaulle et Indianapolis.

Delta Air Lines lancera dès le 25 mai prochain un vol direct entre Paris et Indianapolis. Le vol sera assuré avec un Boeing 767-300ER de 225 places et sera assuré conjointement avec son partenaire Air France KLM. Ce vol quotidien sera disponible tout le long de l'année et il deviendra également le seul vol sans escale entre l'Europe et l'Etat d'Indiana.



Dwight James, Vice-Président Général pour la région transatlantique a déclaré : "Nous sommes fiers d’étendre encore notre réseau français pour offrir une 13ème destination américaine au départ de Paris CDG et assurer ainsi une liaison unique entre l’Europe et cette ville dynamique. Le confort d’un vol sans escale renforcera le potentiel d’échanges commerciaux entre la France et cette région des Etats-Unis, tandis que les voyageurs d’agrément pourront découvrir les nombreux charmes de cette destination américaine moins connue."

Le vol Paris CDG-Indianapolis est programmé comme suit :

Le vol aller, DL501, départ de Paris CDG à 13h10, arrivée à Indianapolis à 16h27

Le vol retour, DL500, départ d'Indianapolis à 18h12, arrivée à Paris CDG à 08h35 (le lendemain)

Liens commerciaux

Sur le même sujet