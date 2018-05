Delta opère une liaison entre New-York et Nice

Article publié le 16 mai 2018 par David Dagouret

Depuis une semaine, la compagnie américaine a lancé un vo quotidien entre la grosse pomme et la Côte d'Azur.

Delta Air Lines opére, depuis une semaine, une liaison entre New-York et Nice. La compagnie américaine est actuellement la seule à desservir la Côte d'Azur sans escale depuis les Etats-Unis.

La liaison entre Nice et New-York, est effectuée quotidiennement sans escale jusqu'à la fin du mois d'octobre 2018. Cette liaison est effectuée en Boeing 767-400 pouvant accueillir un total de 245 passagers.

Le vol DL212 décolle de l'aéroport de Nice à 12h05 et arrive à New-York à 15h08 (heure locale). Le vol retour quant à lui, DL412, décolle de New-York JFK à 20h04 (heure locale) pour arriver à Nice le lendemain à 10h20.

Béatrice de Rotalier, Directrice Générale de Delta France a déclaré : "La Côte d’Azur accueille trois grands événements pendant l’été : le Festival de Cannes, le Grand Prix de Monaco et bien sûr le retour du vol sans escale au départ de New York-JFK. Nous offrons à la fois un lien direct entre le charme et la splendeur du sud de la France et l’une des villes les plus cosmopolites des Etats-Unis et un service de qualité primé à de nombreuses reprises."





