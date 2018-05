easyJet intègre l'application LuckyTrip à son application mobile

Article publié le 27 mai 2018 par David Dagouret

La compagnie orange a intégré l'application LuckyTrip à son application mobile permettant ainsi à ses clients de trouver en un seul clic leur voyage idéal.

LuckyTrip permet aux voyageurs de trouver un voyage adapté à leurs besoins. Les utilisateurs appliquent des filtres adaptés à leurs préférences, comme des vacances relaxantes à la plage ou en ville, et l'application leur propose un choix idéal de vols, destinations, hôtels, et même d’activités. Il suffit aux voyageurs en recherche d'inspiration de sélectionner leur budget et d'appuyer sur "Lucky" pour trouver leur bonheur parmi une centaine de voyages à travers toute l'Europe.

LuckyTrip fait partie des start-up disruptives et innovantes qu’easyJet a choisi d’accompagner à travers son partenariat avec Founders Factory, l’incubateur et accélérateur de start-up fondé par Brent Hoberman et Henry Lane Fox. Depuis octobre 2016, ce partenariat consiste à accompagner chaque année pendant 5 ans, 5 start-up en phase de démarrage. Ceci s’inscrit dans la stratégie d’investissement d’easyJet, visant à faire de la compagnie orange un véritable fer de lance du Travel-Technology.

Pour rappel en janvier dernier, la compagnie orange annonçait le nom des trois nouvelles entreprises sélectionnées pour leurs technologies dédiées au voyage et s’ajoutant aux succès des start-up LuckyTrip et Flio : We Trip, une plateforme de réservation de voyages de groupes en ligne fondée en 2016 à Tel Aviv ; Car and Away, une communauté de partage de voiture où les propriétaires peuvent gagner de l'argent en louant leur véhicule pendant qu’ils sont partis en voyage ; et Flight Sayer une application utilisant des algorithmes sophistiqués de simulation et le Machine Learning pour prévoir au mieux les retards de vol, des heures, des jours voire même des semaines avant le départ.

L'application mobile d’easyJet, a été téléchargée plus de 25 millions de fois.

