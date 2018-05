Ethiopian Airlines achète 10 Bombardier Q400

Article publié le 2 mai 2018 par David Dagouret

Le 27 avril 2018, la compagnie éthiopienne s'est engagé pour 10 autres Bombardier Q400 pour une valeur de 332 millions de dollars.

Bombardier Avions commerciaux a signé une entente d’achat ferme avec Ethiopian Airlines pour 10 avions Q400 neufs. La commande comprend également les droits d’achat pour cinq avions Q400 supplémentaires.

Selon le prix catalogue de l’avion Q400, la valeur de cette commande ferme s’élève à environ 332 millions de dollars américains.

Fred Cromer, président, Bombardier avions commerciaux a déclaré : "Les avions biturbopropulsés de Bombardier continuent d’offrir une performance sans pareil à nos exploitants, et nous sommes fiers que le transporteur national d’Éthiopie reconnaisse encore une fois cette valeur incroyable en élargissant sa flotte d’avions Q400. "La tendance du marché pour l’achat de biturbopropulseurs plus gros et plus performants s’est intensifiée, et cette cinquième nouvelle commande témoigne du succès de l’avion Q400 et de la valeur qu’il offre aux clients à travers le monde."

