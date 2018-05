French bee s'envole vers la Polynésie via les Etats-Unis

Article publié le 12 mai 2018 par David Dagouret

Le premier vol commercial à destination de Papeete via San Francisco a décollé hier depuis l'aéroport de Paris Orly.

French bee, la compagnie française low-cost du groupe Dubreuil, a lancé, le 11 mai dernier, son premier vol commercial entre Paris-Orly Sud et Papeete en Polynésie française, via San Francisco aux Etats-Unis.

L'Airbus A350-900 French bee, immatriculé F-HREV, a décollé vendredi 11 mai à 19h16 de l'aéroport d'Orly avec à son bord 327 passagers et un équipage de 3 pilotes et 12 hôtesses et stewards. L'appareil est arrivé à l'aéroport de San Francisco International le 11 mai à 21h06 heure locale. L'avion a redécollé à 23h20, en direction de l'aéroport de Tahiti Faa'a où il a arrivé sur l'archipel polynésien, aujourd'hui samedi 12 mai à 04h40 heure locale.

Marc Rochet, Président de French bee a déclaré : "Ce 1er vol commercial entre Paris, San Francisco et Papeete est un symbole fort pour le pavillon français. Nous avons lancé il y a moins d'un an nos premiers vols entre Paris et La Réunion, où nous détenons aujourd'hui presque 20% de parts de marché. French bee est rentable et bénéficie de surcroit du soutien du groupe Dubreuil et d'un engagement fort de ses personnels. Elle a ainsi les moyens de mettre en œuvre ses ambitions de développement."

Sophie Hocquez, Directrice Commerciale de French bee a déclaré : "Nous sommes convaincus que le confort de nos avions neufs dotés des dernières technologies et notre offre de voyage sur mesure séduiront autant les voyageurs français, qu'américains et polynésiens. French bee propose des tarifs extrêmement avantageux, avec pour ambition de rendre les destinations lointaines plus accessibles. Le tarif d'appel pour découvrir les îles polynésiennes depuis Paris est aujourd'hui à 509€ l'aller-simple. Quant au pont du Golden Gate, vous pouvez le rejoindre en basse saison à partir de 169€."

