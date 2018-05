Jet Airways célèbre ses 25 ans

Article publié le 7 mai 2018 par David Dagouret

Le 05 mai dernier, la compagnie indienne a fêté son 25e anniversaire.

Jet Airways, la compagnie aérienne privée indienne a célèbré le 05 mai dernier, son 25e anniversaire. Le 05 mai 1993, a décollé de Mumbai, le premier vol de Jet Airways en direction d'Ahmedabad, le vol 9W321.

Au début de son activité, en 1993, la flotte de Jet Airways était composée de 4 avions desservant 6 destinations. Actuellement, 25 ans après son premier vol, Jet Airways possédent 119 avions et dessert plus de 450 destinations dans le monde entier dont Paris.

M. Naresh Goyal, président-fondateur du groupe Jet Airways, a déclaré : "Cette journée représente une étape inoubliable et un mélange d'émotion et d'exaltation pour nous tous. Nous sommes à la fois humbles et honorés par la confiance, le soutien et l'appréciation de nos passagers au fil des ans, alors que nous nous rappelons nos premiers pas pour apporter notre philosophie Joy of Flying, et partager le plaisir de voler à des millions de voyageurs. Je suis ravi de réaffirmer notre engagement envers eux et notre volonté de connecter l'Inde au monde."

"Nos partenaires méritent également une mention spéciale pour leur soutien constant qui a dépassé nos attentes. Je reconnais également le soutien indéfectible du gouvernement indien à l'ouverture et à la promotion de l'aviation indienne, en facilitant un meilleur accès au monde pour tous les voyageurs. Enfin, j'exprime ma profonde gratitude à chacun des membres de la famille Jet Airways, dont les efforts inlassables ont permis d'atteindre cette étape importante et notre succès."





