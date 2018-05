Jet Airways lance un vol entre Manchester et Mumbai

Article publié le 29 mai 2018 par David Dagouret

Dès le 5 novembre 2018, la compagnie indienne lancera un vol non-stop entre Manchester et Mumbai.

Jet Airways, a annoncé le lancement, à partir du 5 novembre 2018, qu'elle lancera son premier vol sans escale entre Manchester et Mumbai.

Jet Airways déploiera son A330-200 à large fuselage (254 sièges), quatre jours par semaine (les lundi, jeudi, samedi et dimanche).

Manchester deviendra la 21ème destination internationale du réseau de Jet Airways et le 5ème vol non-stop de la compagnie avec le Royaume-Uni (après les trois vols quotidiens entre Londres Heathrow et Mumbai, et le vol quotidien entre Londres Heathrow et Delhi).

À compter du 5 novembre 2018 :

Le vol Jet Airways 9W129 partira de Manchester à 9h35 (Local Time) et arrivera au Terminal 2 de Mumbai à 00h40 (LT)

Le vol Jet Airways 9W130 partira de Mumbai à 02h30 (LT) et arrivera au Terminal 2 de Manchester à 07h55 (LT).

Vinay Dube, directeur général de Jet Airways, a déclaré : "Nous sommes ravis d'entamer un nouveau chapitre de notre relation de longue date avec le Royaume-Uni, qui permettra à Manchester de s'intégrer à notre réseau mondial, renforçant ainsi notre présence sur le marché. Grâce à ce nouveau vol non-stop, opéré 4 jours par semaine, Jet Airways offrira plus de 8 000 sièges supplémentaires par semaine : un atout considérable pour les voyageurs loisirs et d’affaires, renforçant ainsi les liens touristiques et commerciaux entre l'Inde et le Royaume-Uni."





