L'application Ryanair permet le paiement avec Google Pay

4 mai 2018

Le 03 mai 2018, la compagnie low-cost a annoncé que son application Android acceptait le paiement via Google Pay.

Ryanair, a annoncé que son application Android qui a été téléchargé près de 31 millions de fois, permet désormais les paiements via Google Pay.

L’intégration de Google Pay est la dernière initiative du programme ‘Always Getting Better’ de ryanair, qui comprend également :

La réduction sur les frais de bagages enregistrés – un prix unique de 25€, une taille unique de 20 kg.

Ryanair Rooms avec “10% restitué” en Crédit Voyage.

Ryanair Transfers – un choix d'options de transferts terrestres avec Car Trawler.

John Hurley de Ryanair a déclaré : "Google Pay est à la pointe de la technologie du paiement mobile, simple à configurer et rend la réservation des vols Ryanair encore plus rapide. En tant que première compagnie aérienne européenne, nous sommes heureux d'offrir à nos clients cette nouvelle option de paiement qui transforme les paiements mobiles, offrant ainsi encore plus de moyens aux clients de réserver les tarifs les plus bas sur l'application Ryanair.”

