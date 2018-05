Le premier Airbus A380 d'ANA sort d'usine

Article publié le 25 mai 2018 par David Dagouret

Le constructeur européen a annoncé que l'assemblage du premier A380 était terminé.

L'assemblage du premier Airbus A380 destiné à la compagnie japonaise, All Nippon Airways (ANA) était terminé. L'appareil est sorti de la chaîne d'assemblage de l'A380 à Toulouse. L'A380 va, maintenant, recevoir ses moteurs et des tests du système électrique, du système hydraulique et la climatisation vont débutés.

ANA a commandé trois Airbus A380 en 2016 et deviendra la première compagnie japonaise à exploiter le méga Jumbo. La première livraison devrait intervenir au début de l'année 2019. La cabine de l'A380 d'ANA sera configurée en quatre classes accueillant 8 sièges en première, 56 en business classe, 73 en classe premium Economy et 383 sièges en classe Economy.

Les trois Airbus A380 d'ANA auront des livrées spéciales "Tortue" et seront déployés sur la route entre Honolulu et Tokyo.

