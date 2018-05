Lufthansa commande neuf Airbus supplémentaire

Article publié le 29 mai 2018 par David Dagouret

Le groupe allemand a annoncé l'achat de six A320neo et trois A320ceo.

Le groupe Lufthansa a annoncé l'achat de neuf Airbus supplémentaire. La commande se porte précisement sur l'achat de six Airbus A320neo et trois A320ceo. Cet accord porte à 122 Airbus A320neo commandé par le groupe allemand et 273 A320ceo commandés.

Le prix de la commande de ses neufs appareils est estimé à près de 300 millions de dollars au prix catalogue.

Eric Schulz, le directeur commercial d'Airbus a déclaré : "Nous sommes ravis d'enregistrer cette nouvelle commande de la part de notre plus gros opérateur pour l'A320, Lufthansa Group."

Liens commerciaux

Sur le même sujet