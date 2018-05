Programme prévisionnel du meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2018

Article publié le 9 mai 2018 par David Dagouret

Aeroweb-fr.net vous propose de découvrir le programme prévisionnel pour le meeting 2018.

On vous propose de découvrir le programme prévisionnel des vols et des avions présents au meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2018. Ce programme peut être soumis à modifications jusqu’au dernier moment par l'AJBS (site de l'association). Début des vols à 12h50 et fin prévisionnelle à 18h20. La chronologie peut légèrement varier entre le samedi et le dimanche.

Ruban

– Boeing-Stearman PT-17 Kaydet (F-HDVD)

– Jodel D 113 (F-PACP)

Irène

– Scheibe SF-28A Falke Tandem (F-CCJY)

– CJ-01 Minijet (F-PJET)

– Druine Turbulent (F-JAVW)

Les pionners

– Morane type H (F-AZMS)

– Blériot XI² (F-AZPG)

– Déperdussin T (F-PDEP)

1914 Le début des Armes

– Albatros C2 (F-AZAV)

– Morane type H (F-AZMS)

– F-AZLP

Au Champ de Bataille

– Bristol Fighter F-2B (F-AYBF)

– Royal Aircraft Factory SE.5 (rep) X3 (F-AZCN + F-AZCY + G-CCBN)

– Fokker DR.1 Triplan (rep) X 4 (F-AZVD + F-AYDR + G-CDXR + G-CFHY)

– Royal Aircraft Factory BE-2C(rep) X2 (G-AWYI)

– Sopwith Triplane (rep) (G-BWRA)

– Junkers CL1 (G-BNPV)

Dog Fight

– Sopwith Triplane (rep) (G-BWRA)

– Fokker DR.1 Triplan (rep) X2 (G-CDXR + G-CFHY)

– Royal Aircraft Factory BE-2C(rep) X2 (G-AWYI)

– Junkers CL1 (G-BNPV)

Le Dernier Combat

– Royal Aircraft Factory SE.5 (rep) X2 (F-AZCN + F-AZCY)

– Fokker DR.1 Triplan (rep) X 3 (F-AZVD + F-AZVD + F-AYDR)

– Spad XIII (F-AZFP)

100 ans de chasse française

– Spad XIII (F-AZFP)

– Dassault Rafale (Rafale Solo Display French Air Force)

Rafale Solo Display

1920 Adrienne BOLLAND

– Caudron GIII (F-AZMB)

Le bal des cigognes

– Morane-Saulnier MS-317 X 3 (F-BCNL + F-BGUV + F-BFZK)

Largage paras (RAID)

– Junkers Ju-52-3M (F-AZJU)

Die Luftwaffe

– Junkers Ju-52-3M X 2 (F-AZJU + HB-HOS)

– Fieseler Fi-156C-3 Storch (F-AZRA )

Warbirds legends

– North American P-51D-30-NA Mustang (F-AZSB)

– Hawker Sea Fury FB.11 (F-AZXJ)

– Hawker Sea Fury T.20 (WG655)

La Bataille d’Angleterre

– Spitfire Mk. FR XIV, MV293 (G-SPIT)

– Hispano HA-1112-M4L “Buchon” 2 seater (G-AWHC)

– Curtiss Hawk H-75A-1 (G-CCVH)

Tora Tora Tora

– North American T-6G X 7 (F-AZCV, F-AZBE, F-AZVN, F-AZBQ, F-HLEA, F-AZTL, F-AZGS)

– North American AT-6C (F-AZQR)

– North American SNJ-5F (F-AZRB)

– AT-6M modifié « Zero » (F-AZZM)

– Naval Aircraft Factory N3N-3 (F-AZNF)

– Ryan PT-22A Recruit (N53018)

– Boeing-Stearman PT-13 D Kaydet (F-AZJR)

– Solo P-40N-5-CU Warhawk (F-AZKU)

Défilé et salut public des T-6

Wingwalker

– Boeing PT-13D (N450D)

Les Arabesques de L’EVAA

– Extra 330 SC X2 (F-TGCI + F-TGCJ)

– Chance Vought F4U-5NL Corsair (F-AZEG) + Dassault Rafale Marine X4

Ancre Marine

– Breguet Br.1050 Alizé (F-AZYI)

– Breguet Atlantic II

– Morane-Saulnier MS.760 Paris (F-AZLT)

– Fouga CM.175 Zephir (F-AZPF)

– Morane Saulnier MS 733 Alcyon X 2 (F-BKOI, F-BKOJ)

– Dassault Falcon 10 Marine

– Dassault Rafale Marine X4

USA Flying 1930/40

– Stinson SR-10C Reliant (F-GPJS)

– Spartan 7W (N47W)

– Bellanca Cruisemaster 14-19 (F-AYDS)

Transport Militaire, décollage de 7 avions:

– Douglas C-47 B 35DK (F-AZOX)

– Classic formation

– Les Flamants

Classic Formation

– Douglas DC-3 C (N431HM)

– Beechcraft 18 Twin Beech, Expeditor (N223CM)

– Beechcraft CT-128 Expeditor Mk.3NM (N21FS)

– Beechcraft 3TM (Beech18) (N184KP)

Les Flamants

– Dassault MD-311 Flamant (F-AZKT)

– Dassault MD-312 Flamant (F-AZGE)

Klemm Kl-25-1A (D-EBMX)

Vol à voile

– Boeing-Stearman PT-17 Kaydet (F-HDVD)

– DFS SG-38 Schulgleiter (F-AZZG)

– Morane-Saulnier MS.502 (F-AZCP)

– PZL SZD-59-ACRO (SE-UVJ)

Airbus A340-313 JOON (F-GLZP) : SAMEDI 19/05

Sky Loop

– Pitts S-2B (F-HBOB)

– Cap 222 (F-WWMZ)

Morane Saulnier MS-406 (HB-RCF) + F/A-18 Hornet Solo Display Swiss Air Force

La Gazelle

– Sud Aviation SA 342

Solo F/A-18 Hornet Solo Display Swiss Air Force (J-5001)

Good Morning Vietnam

– North American T-28A Fennec X 2 (F-AZKG / N14113)

– Douglas AD-4N Skyraider x2 (F-AZHK et F-AZDP)

– Cessna Skymaster FTB 337 G (F-HCRF)

– North American OV-10 Bronco (F-AZKM)

Breitling Jet Team : SAMEDI 19/05

– Aero L-39C Albatros (X6)

Patrouille de France : DIMANCHE 20/05

– Dassault Alpha Jet X8

Memorial flight

– Sopwith 1 1/2 Strutter 1 B2 ( F-AZNM)

– Fokker D.VII (F-AZLM)

