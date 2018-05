Safran participe au développement d’EGNOS

Article publié le 28 mai 2018 par David Dagouret

Safran Engineering Services a été sélectionnée par Airbus Defence & Space pour fournir une brique logicielle d’EGNOS, le système Européen chargé d’améliorer les performances de la géolocalisation par satellite.

Cette troisième version du système EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) confiée à Airbus Defence & Space et financée par la Commission européenne, sous la responsabilité de l’Agence Spatiale Européenne– a pour objectif de gagner en précision, afin de densifier le trafic aérien. Airbus Defence & Space a mandaté Safran Engineering Services pour le développement de la brique logicielle Integrity Chain Facility, dont le but est de vérifier l’intégrité du système de navigation élaboré par le centre de calcul.

Grégory Mayeur, Président de Safran Engineering Services a déclaré : "C’est notre premier partenariat avec Airbus Defence & Space sur un workpackage logiciel complet. Nous sommes très fiers d’accompagner ce nouveau client et d’investir le spatial. C’est grâce à notre expertise en développement de logiciels critiques embarqués, sur les trains d’atterrissage et les calculateurs d’avions, et à la minutie apportée à l’offre commerciale que nous avons remporté ce contrat. Maintenant, nous avons quatre ans pour développer la solution. Nous assurerons ensuite la maintenance du service sur les quatre années suivantes."

Philippe Charvet, Chef de Projet EGNOS V3, Airbus a déclaré : "L’offre de Safran, nouveau venu dans la navigation par satellite, apporte une grande crédibilité dans le développement de la chaîne d’intégrité et de son logiciel critique."





