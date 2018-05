Sortie de piste pour l'Embraer KC-390

Article publié le 8 mai 2018 par David Dagouret

Le 05 mai dernier, l'appareil militaire du constructeur brésilien a fait une sortie de piste durant des essais au sol.

Le prototype du KC-390 d'Embraer, a fait une sortie de piste, le 05 mai dernier, lors d'essais au sol sur l'aéroport de Gaviao Peixoto au Brésil. L'avion immatriculé PT-ZNF, msn 001 a parcourru toute la longeur de la piste et n'a pas pu s'arrêter et a terminé sa course dans l'herbe.

Embraer n'a pas pas précisé les causes de cet incident mais il n'y a pas eu de blessé parmi l'équipage.

En octobre dernier, ce même appareil avait déjà subi un problème technique lors d'un vol d'essais. Suite à ce premier incident, le prototype du KC-390 avait été immobilisé durant près de deux mois.

