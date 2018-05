Turkish Airlines propose un service de visite gratuit d'Istanbul

Article publié le 24 mai 2018 par David Dagouret

La compagnie turque propose le Touristanbul pour découvrir la ville lors d'une escale à Istanbul.

Turkish Airlines, la compagnie nationale turque a mis en place un service de visite gratuit à tous les passagers qui ferront une escale de 6 à 24 heures dans la ville d'Istanbul.



Pour profiter des avantages du "Touristanbul", les passagers doivent avoir une connexion internationale, avec une escale de 6 à 24 heures. Les visites débutent tous les jours devant le comptoir "Hotel Desk" à l'aéroport Atatürk d'Istanbul. Les visites sont de 8h30 à 11h00, de 09h00 à 15h00, de 09h00 à 18h00, de 12h00 à 18h00 et de 16h00 à 21h00 en fonction de la durée du transit et des envies des passagers. Le programme comprend la visite des sites incontournables d'Istanbul tels que le Palais de Topkapi, la Mosquée du Sultan Ahmet, Sainte Sophie, le Grand Bazar, la Tour de Galata, le Palais de Dolmabahce et bien d'autres.

