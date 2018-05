WestJet présente son Dreamliner et sa nouvelle livrée

Article publié le 9 mai 2018 par David Dagouret

Le 08 mai 2018, la compagnie canadienne a son futur Dreamliner et sa nouvelle livrée.

WestJet a dévoilé, aujourd'hui ,la livrée, le logo et les éléments intérieurs de son nouveau Boeing 787-9 Dreamliner, y compris la toute première cabine de classe affaires.

WestJet a passé 10 commandes fermes d'appareils Boeing 787-9 Dreamliner, et détient des options pour 10 autres appareils. Tous ces appareils comprendront la nouvelle livrée, le nouveau logo et les nouveaux éléments intérieurs.

Le premier Boeing 787-9 dreamliner devrait rejoindre la flotte de WestJet dès le début de l'année 2019.

Les cabines du Boeing 787-9 Dreamliner de WestJet seront aménagées en trois classes : affaires, économie privilège et économique. La conception de la cabine a été élaborée par PriestmanGoode, une société-conseil en design située à Londres, en Angleterre.

L'intérieur de la cabine du dreamliner WetJet offrira une riche palette de couleurs : bleu inspiré des lacs alpins en classe économique, nuances et tons inspirés des aurores en classe économique privilège et en classe affaires des teintes naturelles inspirées des étés canadiens.

La classe affaires offrira un siège pouvant s'incliner à 180° et pour les classes économiques, WestJet apportera des améliorations dans le confort de ses passagers et notamment en terme d'espace.

WesJet a également présenté sa nouvelle livrée qui a été supervisée par Ove Brand Design. Les caractères ont été mis à jour, ce qui procure au mot WestJet un style plus uniforme et actuel d'après le transporteur canadien, tout en conservant le symbole de la feuille d'érable. Une seule couleur est maintenant utilisée pour le logo.

La livrée figurera progressivement sur l'ensemble de la flotte de WestJet, à mesure que les nouveaux appareils seront livrés en 2018 et que les autres appareils seront repeints selon le cycle normal. Le Boeing 737-MAX 8 sera le premier appareil sur lequel figurera la nouvelle livrée en juin.

La nouvelle livrée respectera aussi les deux langues officielles du Canada, alors que « The Spirit of Canada » figurera sur un côté de l'appareil, et que de l'autre sera affiché « L'esprit du Canada », occupant tous deux l'espace au centre du fuselage de l'appareil.

Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet a déclaré : "Le dévoilement de notre Boeing 787-9 Dreamliner, un appareil ultramoderne, coïncide avec une nouvelle ère pour WestJet, et représente la prochaine étape de notre transformation en un transporteur aérien de calibre mondial. La livrée est moderne et dynamique, tandis que l'intérieur est d'envergure mondiale, et l'ensemble est purement canadien et unique à WestJet. Cela reflète la transition de WestJet depuis ses débuts en 1996 comme transporteur régional à une nouvelle ère pendant laquelle Westjet va relier le Canada au reste du monde, et le reste du monde au Canada."

Rappelons que WestJet lancera dès juin prochain, un vol entre Paris CDG et Halifax en Boeing 737-8 Max. Aeroweb-fr.net tentera justement de vous faire découvrir Westjet sur cette liaison dans un futur proche.

