Aegean : trafic en hausse entre la France et la Grèce

Article publié le 11 juin 2018 par David Dagouret

La compagnie grecque a annoncé une augmentation de 12% du trafic passager total entre la France et la Grèce pour le mois de mai.

Aegean Airlines, la compagnie aérienne grecque membre de Star Alliance, a annoncé une nouvelle croissance entre janvier et mai 2018. Aegean Airlines a en effet transporté 237 000 passagers à bord de ses vols entre la France et la Grèce, soit une progression de 3% par rapport à la même période l'année dernière. Entre 2013 et 2018, la compagnie a augmenté son trafic sur le marché français de 91%. La capacité d'accueil a elle aussi été augmentée de 5 % pour atteindre environ 1 million de places disponibles en 2018.

La compagnie grecque exploite une flotte de 61 appareils, elle ouvre 13 nouvelles destinations et 19 nouvelles routes dans 4 nouveaux pays. Elle totalise ainsi pour la période estivale 2018 un réseau de 153 destinations dans 44 pays, dont 122 dessertes internationales et 31 villes domestiques pour un total de 16,6 millions de sièges disponibles.

Au mois de mars 2018, Aegean a par ailleurs signé un Memorandum of Understanding (MoU) avec Airbus, pour la commande de 42 avions nouvelle génération de la famille des A320neo. Il s’agit à ce jour du plus gros investissement privé en Grèce.

Liens commerciaux

Sur le même sujet