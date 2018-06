Aéroport de Lyon : livraison de la phase B du terminal 1

Article publié le 22 juin 2018 par David Dagouret

Le terminal 1 de l'aéroport Saint Exupéry continue son expansion avec la livraison de l'avant dernière phase.

Mis en service de manière progressive depuis le 11 avril 2017, le terminal 1 de l'aéroport de Lyon Saint Exupéry a ouvert le 19 juin dernier, trois nouveaux espaces aux voyageurs : une esplanade extérieure de 10 000 m² à l’entrée du terminal, une gare routière centralisée et une salle de livraison bagages pour les vols long-courriers.



Une nouvelle esplanade située à l’entrée du Terminal facilite les accès. D’une surface de 10 000m², elle permet de mieux signaler le Terminal aux voyageurs, de centraliser les arrivées et de réduire les temps de parcours piéton. Attenante à cette esplanade, une nouvelle gare routière centralise à présent tous les départs et arrivés bus, lignes régulières. D’ici octobre, 12 quais seront en service. Au contact direct de l’entrée du terminal, elle permet un accès rapide et facile pour les voyageurs intermodaux. Cet espace est complété par un hall d’attente dédié avec un comptoir de vente de billets de bus. Au départ de Lyon-Saint Exupéry, 35 villes sont desservies avec Ouibus et Flixbus



25 banques d’enregistrement supplémentaires seront également mises en service d'ici fin juin. Elles permettront d’augmenter la capacité d’accueil du Terminal 1 et de fluidifier davantage le parcours des voyageurs. Certaines compagnies seront ainsi affectées à une nouvelle zone d'enregistrement : Royal Air Maroc en Départ 10 et Air Arabia, easyJet, Pegasus et Wizz Air au Départ 11.



A l’arrivée, les passagers profiteront d’une nouvelle salle de livraison bagages pour les vols long-courriers avec un équipement spécifique hors format pour le traitement des charters skis en hiver.



Le Terminal 1 était jusqu’à alors répartis en deux halls et appellations distinctes Terminal 1 A et Terminal 1 B. Ces deux zones ont désormais fusionné pour former le TERMINAL 1 qui centralise toutes les opérations pour simplifier le parcours.

