Aigle Azur a lancé sa ligne Marseille-Beyrouth

Article publié le 27 juin 2018 par David Dagouret

Le 12 juin dernier, la compagnie française a ouvert sa nouvelle ligne directe entre Marseille et Beyrouth.

Aigle Azur a lancé sa nouvelle ligne directe entre Marseille et Beyrouth le 12 juin dernier. L’A320, sous le numéro de vol ZI633, a décollé de l’aéroport de Marseille à l’heure avec 103 passagers à son bord (sur 168 sièges disponibles). L’appareil est arrivé à l’aéroport international de Beyrouth Rafic-Hariri à 01h50 du matin comme prévu.

Aigle Azur renforce ainsi sa desserte du Liban depuis un deuxième aéroport français après Paris. 2 fréquences hebdomadaires sont désormais opérées entre Marseille et Beyrouth les mardis et samedis en A320 bi-classe d’une capacité de 156 sièges en classe économique et 12 en classe Affaires.

Les horaires des vols sont les suivants :

Départ de Marseille à 21h00 – Arrivée à Beyrouth à 1h20 J+1

Départ de Beyrouth à 02h50 – Arrivée à Marseille à 06h10

Frantz Yvelin, Président d’Aigle Azur, a déclaré : "Le Liban est une magnifique destination que nous sommes ravis de desservir. Notre vol depuis Paris-Orly est un succès et c’est une fierté de compléter cette offre à peine 1 an après son ouverture au départ de la deuxième plus grande ville de France ! Nous avions annoncé cette nouveauté en mars dernier dans le cadre d’un plan de développement d’Aigle Azur d’une ampleur inégalée dans l’histoire de la compagnie et je suis heureux de concrétiser cette promesse aujourd’hui. D’autres arriveront très prochainement. Stay tuned !"





