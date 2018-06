Aigle Azur reçoit son deuxième Airbus A330

Article publié le 20 juin 2018 par David Dagouret

La compagnie française a reçu son second Airbus A330-200.

Aigle Azur, la deuxième compagnie aérienne française qui annonçait en mars dernier l’expansion de son réseau moyen-courrier et le déploiement de son activité long-courrier, a déjà fait décoller son tout premier Airbus A330-200 immatriculé F-HTAC, depuis son hub d’attache à Paris-Orly le 30 avril dernier. L’appareil vole actuellement sur les lignes entre Paris, Bamako, Porto et Oran, ainsi que sur de nombreux vols à destination d’Alger sur la saison estivale.

Ce second appareil s’est déjà positionné dès le 15 juin sur les mêmes routes que le premier A330 de la compagnie, en attendant que les deux avions soient déployés sur le long-courrier vers São- Paulo - Campinas le 5 juillet prochain, puis Pékin en août.

La ligne Paris-Orly São-Paulo – Campinas, sera opérée à raison de 3 vols hebdomadaires, desserte qui passera à 4 vols aller-retours par semaine dès le mois de septembre 2018. La desserte de Pékin sera quant à elle effective au mois d’août avec 3 fréquences par semaine.

Les deux A330 sont configurés de la même manière avec 287 sièges bi-classes : 19 en Affaires et 268 en Économie dont 46 sièges « Economie Confort ». Avec ces 2 gros-porteurs, la flotte d’Aigle Azur comptera 12 appareils Airbus : 2 A330-200 + 9 A320 + 1 A319.

Frantz Yvelin, Président d’Aigle Azur, a déclaré : "Je suis fier d’accueillir ce nouvel appareil tant attendu, symbole du virage ambitieux que nous avons pris avec l’ensemble de nos collaborateurs. Nous avons annoncé un véritable changement de cap stratégique en mars dernier et l’arrivée de ce premier A330 arborant notre nouvelle livrée est une première concrétisation de nos engagements. C’est une étape majeure dans l’histoire d’Aigle Azur. Tout en respectant les engagements envers nos marchés historiques, nous sommes déterminés à conquérir de nouveaux horizons et de nouveaux segments de clientèle. La réinvention d’Aigle Azur est belle et bien en marche, et je me félicite qu’elle se fasse avec le soutien de toutes nos équipes !"





