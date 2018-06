Air Austral : bilan positif pour sa ligne Paris - Mayotte

Article publié le 15 juin 2018 par David Dagouret

Après deux ans d'exploitation, la compagnie française dresse un bilan positif de la ligne Paris-Mayotte et augmente ses fréquences hebdomadaires.

Le 11 juin 2016, Air Austral lançait son premier vol direct entre Paris et Mayotte, devenant ainsi la première compagnie aérienne à desservir Mayotte sans escale depuis la Métropole.

Aujourd’hui Air Austral enregistre d’excellents résultats sur cette ligne opérée au moyen du premier Boeing 787-8 français, proposant 2 classes de voyage à bord : CLUB Austral (business) et LOISIRS (économique). En deux ans, la compagnie a transporté 133 804 passagers, enregistrant un taux de remplissage moyen de 90%, et transporté 2 606 tonnes de FRET et POSTE.

Pour répondre à la demande croissante des voyageurs, la compagnie réunionnaise offre depuis le mois d’avril dernier, une quatrième fréquence hebdomadaire, et jusqu’à cinq fréquences hebdomadaires en période de haute saison, entre Paris-Charles de Gaulle et Dzaoudzi.

