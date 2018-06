Air Canada a inauguré sa liaison Paris - Vancouver

Article publié le 15 juin 2018 par David Dagouret

Le 09 juin dernier, la comapgnie canadienne a inauguré son premier vol direct entre Paris et Vancouver.

Air Canada a inauguré samedi 9 juin son premier vol direct au départ de Vancouver vers Paris. La cérémonie a eu lieu à l’arrivée du vol, à l’aéroport de Paris-CDG, en présence de Jean-François Raudin, Directeur Général France d’Air Canada et de Marc Houalla, Directeur de l’aéroport Paris-CDG.



Les vols AC807 partiront du Terminal 2 de Roissy-CDG à 9h55 4 fois par semaine les lundis, mardis, jeudis et samedis pour se poser à Vancouver à 10h50, heure locale. Les vols retour AC806 Vancouver-Paris décolleront à 13h30 les lundis, mercredis, vendredis et dimanches pour atterrir à CDG à 8h15 le lendemain matin.



Jean-François Raudin a déclaré : "Nous sommes fiers d’inaugurer aujourd’hui la liaison directe Paris - Vancouver. Je remercie vivement les équipes d’Air Canada qui ont mis toute leur énergie à l’ouverture de cette nouvelle ligne."



La liaison a été effectué en Boeing 787 Dreamliner configurés en trois classe. A son arrivé l'appareil a été acceuilli par le traditionnel "Water Salute" des pompiers de l'aéroport.

