Air Canada lance le wifi par satellite sur ses vols internationaux

Dans un premier temps, le wifi par satellite sera disponible sur les Boeing 777-300ER.

Air Canada a annoncé le lancement d’une connectivité satellite nouvelle génération sur sa flotte internationale de gros porteurs avec l'arrivée du service Wi-Fi d'Air Canada fourni par Gogo. Commençant par les vols exploités par le Boeing 777-300ER, le nouveau service fera d'Air Canada le premier transporteur canadien à offrir aux clients la possibilité de visionner des émissions de télévision et des films sur Internet.



Le Wi-Fi par satellite d’Air Canada est désormais proposé à bord des Boeing 777-300ER. L'ensemble de la flotte de gros-porteurs d'Air Canada et d'Air Canada Rouge, y compris les Boeing 777-200LR, 787-8 / 9 et Airbus 330 d’Air Canada et le Boeing 767-300ER d’Air Canada Rouge, devrait être équipée d'ici mi-2019. Les clients ont la possibilité de choisir parmi une sélection de forfaits Wi-Fi, en fonction de leurs besoins. À l’occasion du lancement du Wi-Fi, Air Canada offre un tarif préférentiel dès 5$ sur la flotte de Boeing 777-300ER jusqu'au 31 août 2018.

Benjamin Smith, President, Passenger Airlines, chez Air Canada a déclaré : "Les clients d'Air Canada qui voyagent sur de longues distances internationales auront accès au service Internet le plus rapide offert par un transporteur canadien. Le service Wi-Fi d'Air Canada rendra le voyage plus agréable si vous vous connectez avec votre famille et vos amis. La vitesse et la fiabilité du service Wi-Fi d'Air Canada en feront également un excellent outil de productivité pour les voyageurs d'affaires, qui pourront travailler durant leur voyage et arriver pleinement préparés à toute réunion ou événement".



Les clients peuvent déterminer si un vol est équipé du Wi-Fi grâce à une icône affichée au moment de la réservation. En plus de la Wi-Fi par satellite, Air Canada et Air Canada Express offrent également à leurs clients une connectivité Wi-Fi grâce à un système fourni par Gogo sur les avions Airbus A319 / 320/321, Embraer 175/190 et Bombardier CRJ-900 voyageant en Amérique du Nord.

