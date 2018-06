Airbus a inauguré une nouvelle ligne de production à Hambourg

Article publié le 18 juin 2018 par David Dagouret

Le 14 juin dernier, le constructeur européen a inauguré la nouvelle ligne de production de la famille A320 à Hambourg.

Airbus a inauguré la quatrième ligne de production de la famille A320 à Hambourg. Dotée de technologies digitales et d'installations industrielles plus flexibles, cette ligne de production innovante et de haute technologie constitue un facteur essentiel pour assurer la montée en cadence du programme monocouloir jusqu'à atteindre 60 avions par mois d'ici mi-2019.

Frank Horch, sénateur de Hambourg pour l'économie, les transports et l'innovation, et Thomas Jarzombek, coordinateur du gouvernement fédéral des affaires aéronautiques et spatiales allemandes, ont célébré cette nouvelle ligne en compagnie de Guillaume Faury, Président d'Airbus Commercial Aircraft, et de 500 invités de marque lors d'une cérémonie spéciale à Hambourg.

Guillaume Faury, Président d'Airbus Commercial Aircraft a déclaré : "L'inauguration de notre toute dernière ligne de production A320, qui est aussi la plus moderne, ouvre un nouveau chapitre dans le domaine de la construction aéronautique efficiente et digitale. Grâce à ces nouvelles technologies, nous produisons nos avions de manière plus efficiente, ce qui constitue un facteur essentiel à l'augmentation des cadences de production. J'aimerais remercier les équipes, qui ont déployé leurs efforts pour faire passer ce nouveau standard de production Airbus du stade de concept à celui de réalité."

Les appareils de la famille A320 sont produits sur plusieurs sites Airbus répartis dans le monde, en Europe, en Chine et aux États-Unis. Outre sa nouvelle ligne de production, Airbus a également inauguré un centre de livraison modernisé et agrandi à Hambourg, dédié à la famille A320 et doté de davantage d'espaces réservés aux clients, de processus de livraison plus efficients et de services d'accueil améliorés.

