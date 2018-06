British Airways : sélectionner son siège grâce aux AVIOS

Article publié le 22 juin 2018 par David Dagouret

Les passagers de la compagnie britanique peuvent désormais utiliser les AVIOS pour couvrir tout ou partie du coût de la sélection de leur siège.

British Airways offre aux passagers une nouvelle opportunité de dépenser leurs Avios. Jusqu’alors, ceux qui n'avaient pas accès à la sélection gratuite mais souhaitaient réserver leur siège bien en amont, pouvaient choisir de payer un supplément pour en bénéficier. Désormais, ces passagers auront également la possibilité d'utiliser leurs Avios, la monnaie du British Airways Executive Club, pour réduire le coût de la sélection des sièges ou en couvrir la totalité.

Les passagers qui n'ont pas accès à la sélection gratuite de siège et qui ne souhaitent pas payer de supplément continueront à pouvoir choisir leur place gratuitement lors de l'enregistrement 24 heures avant le départ



a sélection gratuite du siège est déjà offerte aux membres Gold et Silver de l’Executive Club dès la réservation, et aux membres Bronze, sept jours avant le départ de leur vol. Pour les membres Blue, cette nouvelle opportunité est très avantageuse car ils peuvent à présent utiliser leurs Avios, au lieu d'argent comptant, pour choisir leur siège.



James Hillier du British Airways Executive Club commente : "Nous offrons déjà la possibilité de collecter et de dépenser des Avios sur un large éventail de vols, vacances, voyages et expériences. Cette nouvelle option est particulièrement intéressante pour les membres Blue, et nous espérons que cela démontre l'avantage de faire partie de l'Executive Club et de cumuler des Avios par cet intermédiaire."





