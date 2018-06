Cathay Pacific acheminera son nouvel A350-1000 à Hong-Kong avec du carburant alternatif

Article publié le 5 juin 2018 par David Dagouret

La compagnie asiatique utilisera un mélange de carburants alternatifs pour transporter sa nouvelle flotte d'Airbus A350-1000 à Hong Kong.

La compagnie aérienne a commandé 20 Airbus A350-1000 pour une livraison étalée sur les quatre prochaines années. Le premier A350-1000 décollera du siège d'Airbus à Toulouse le 19 juin prochain. Sept autres appareils devraient être livrés d'ici la fin de l’année 2018.

Rupert Hogg, Chief Executive Officer de Cathay Pacific, a déclaré : "Nous avons été à l'avant-garde de nombreuses initiatives visant à réduire l'impact des émissions de gaz à effet de serre. Atteindre une croissance neutre en émission de carbone à partir de 2020 est un objectif important que nous prenons au sérieux et l'utilisation de carburants alternatifs est l'une des stratégies clés pour nous aider à atteindre cet objectif. Nous continuerons à soutenir le développement et l'utilisation de biocarburants pour atteindre la viabilité commerciale à l’échelle globale."

Cathay Pacific avait opéré le plus long vol avec du biocarburant lors de la livraison de son premier Airbus A350-900 en 2016. Vingt-deux de ces appareils, dont les réservoirs sont remplis à 10% par des carburants alternatifs, ont déjà été livrés.

Comparé aux carburants traditionnels, le biocarburant réduit jusqu’à 80% les impacts néfastes des émissions de gaz à effet de serre.

L’utilisation par Cathay Pacific de biocarburant lors des vols entre Toulouse et Hong Kong et lors des livraisons des A350-1000 est un choix soutenu par ses partenaires, Airbus et Total.

Frédéric Evchenne, Head of New Energies chez Airbus, a déclaré : "Grâce à l'utilisation de l'A350-1000 et de carburants à faible teneur en carbone, nous démontrons notre engagement à soutenir le secteur de l'aviation et nos clients pour réduire leur empreinte carbone."





