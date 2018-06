Cathay Pacific reçoit son premier Airbus A350-1000

Article publié le 20 juin 2018 par David Dagouret

La compagnie de Hong Kong devient le second opérateur à exploiter l'A350-1000.

Cathay Pacific a reçu son premier Airbus A350-1000 lors d'une cérémonie de livraison qui s'est déroulé à Toulouse. L'appareil qui a été livré aujourd'hui est immatriculé B-LXA, msn 118. Il s'agit du premier des 20 Airbus A350-1000 commandé par la compagnie asiatique, basée à Hong Kong.

Cathay Pacific devient ainsi la seconde compagnie aérienne à exploiter l'Airbus A350-1000 après Qatar Airways qui fût la compagnie de lancement.

Les 8 prochains A350-1000 seront livrés cette année, les autres intégreront la flotte d'ici 2021.

Après les premiers vols régionaux, puis le premier vol commercial vers Taipei le 1er juillet prochain, ce tout nouvel appareil desservira la nouvelle destination de Cathay Pacific : Washington D.C., le 15 septembre 2018. Avec une distance de 13 121 kilomètres, le vol Hong Kong-Washington D.C. deviendra le plus long de la compagnie.

Puis l'A350-1000 de Cathay Pacific desservira Madrid, Tel Aviv, Amsterdam, Manchester et Zurich dès l'hiver prochain.

Paul Loo, Chief Customer and Commercial Officer de Cathay Pacific, a déclaré : "Nous avons déjà l'une des flottes long-courrier les plus récentes et avec l'arrivée de l'A350-1000, elle ne fera que rajeunir. Ce nouvel appareil suit l'arrivée réussie de l’A350-900, qui nous a permis d'étendre notre réseau long-courrier à un rythme sans précédent, offrant à nos clients un plus grand choix de destinations, tout en renforçant la position de Hong-Kong en tant que plus grand hub international en Asie. Le -1000 est très similaire au -900 en terme d'excellence opérationnelle, il a une portée incroyable, il est remarquablement économe en carburant et est silencieux. Ses cabines offrent aux passagers un confort inégalé et ses coûts d'exploitation sont extrêmement attrayants."





