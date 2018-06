Delta Air Lines commande 20 nouveaux CRJ900

Article publié le 23 juin 2018 par David Dagouret

Avec cette commande la compagnie américaine devient l'exploitant de lancement de la cabine "Atmosphère".

Bombardier Avions commerciaux a annoncé que Delta Air Lines avait signé une entente d’achat ferme pour 20 biréacteurs régionaux CRJ900. Le transporteur devient ainsi l’exploitant de lancement de la nouvelle cabine "Atmosphère" pour les biréacteurs régionaux de la CRJ Series.

Selon le prix courant de l’avion CRJ900, la valeur de cette commande ferme s’élève à environ 961 millions de dollars américains.

Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux a déclaré : "Nous sommes ravis que Delta continue d’opter pour les avions de la CRJ Series pour réaliser la croissance future de ses opérations régionales. Delta et Bombardier ont développé l’aviation régionale aux États-Unis, et nous sommes heureux de lancer la nouvelle cabine Atmosphère avec notre estimé client de longue date pour améliorer encore plus les vols régionaux."

Exploités sous la bannière Delta Connection, ces nouveaux biréacteurs CRJ900 munis de la cabine Atmosphère de 70 places, configurées en deux classes.

Delta Air Lines prendra livraison du tout premier biréacteur régional CRJ900 muni de la cabine Atmosphère à la fin de l’année 2018.

En comptant cette commande, Bombardier a reçu des commandes fermes pour 1953 biréacteurs régionaux de la CRJ Series.

La nouvelle cabine Atmosphère compte une aire de séjour améliorée, la capacité de ranger des valises à roulettes, des toilettes plus spacieuses et un plus grand nombre de solutions de connexion.

