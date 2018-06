Delta lance un vol Paris-Los Angeles

Article publié le 19 juin 2018 par David Dagouret

La compagnie américaine a annoncé le lancement de cette nouvelle ligne en liaison directe.

Delta a lancé depuis le 18 juin, une liaison directe entre Paris Charles de Gaue et Los Angeles. Il s’agit de la 13e liaison directe au départ de la France et la deuxième ligne ouverte cet été. Le vol sera opèré 3 fois par semaine.

Dwight James, Vice-Président Senior Transatlantique a déclaré : "Le nombre de visiteurs français en Californie ayant augmenté de 15% l’année dernière, nous répondons à cette demande et offrons désormais davantage de liaisons jusqu’à la côte ouest américaine. Paris est désormais connectée sans escale à tous nos hubs américains, offrant ainsi le confort d’un vol avec une seule correspondance vers plus de 200 destinations et un choix avec Delta de nombreuses destinations sans escale au départ de la France."

Le vol est effectué avec un Boeing 777-200 de 291 sièges qui vient compléter le vol quotidien opéré par Air France. Exploité avec Air France KLM, son partenaire de joint-venture, le nouveau vol sans escale de Delta est programmé comme suit :

DL157, départ de Paris à 15h15, arrivée à Los Angeles à 18h25, le dimanche, mercredi et vendredi

DL156, départ de Los Angeles à 12h00, arrivée à Paris CDG à 07h55 le lendemain, le jeudi, samedi et mardi

