Deux nouveaux Airbus A350-900 pour Air Caraïbes et French bee

Article publié le 11 juin 2018 par David Dagouret

Le groupe Dubreuil a annoncé qu'il louerait deux A350-900 dès l'été 2019.

Le groupe Dubreuil, propriétaire d’Air Caraïbes et de French bee, a confirmé qu'il acheterait deux A350-900 neufs supplémentaires en leasing.

La prochaine livraison d’un A350, dans sa version 1000, devait intervenir simplement en décembre 2019. Néanmoins, au cours des derniers mois, le contexte aérien mondial a évolué pesant sur les carnets de commandes du constructeur et sur les engagements des loueurs.

Des opérateurs américains ou asiatiques ont en effet souhaité recaler leurs livraisons d’A350, les rendant dès lors disponibles sur le marché pour 2019. Dans le même temps, le carburant qui avait fait preuve d’une relative stabilité depuis 3 ans affiche aujourd’hui son plus haut niveau de prix depuis 2014.

Le contrat des deux A350-900 en location a été validé avec ALC. Le premier rejoindra la flotte de French bee pour la fin juin 2019 et le second ira chez Air Caraïbes le mois suivant. Chaque compagnie garde ses aménagements propres : bi-classe pour French bee et tri-classe pour Air Caraïbes.

Dans le même temps, l’A330-300 (F-HPUJ) de French bee sera transféré en liste de flotte Air Caraïbes après un réaménagement de la cabine pour passer aux trois classes de service. French bee comptera donc 3 A350-900 en flotte l’été prochain.

Côté Air Caraïbes, deux A330-300 (F-OONE et F-GOTO) seront retirés de la flotte. La compagnie comptera donc à l’été 2019 3 A350-900, 3 A330-300 et un A330-200 entièrement reconfiguré en 3 cabines dès cette année. L’A350-1000 intègrera quant à lui comme convenu la flotte à fin décembre 2019 en propriété.

Enfin, au service des deux compagnies, l’A330-200 (immat. F-HHUB) qui bénéficiera lui aussi d’un chantier de modernisation, continuera à exercer son rôle d’appareil de réserve pour pallier une éventuelle irrégularité d’exploitation.

Le pôle aérien du Groupe recevra donc trois A350 neufs en 2019. Cette évolution de flotte confirme la capacité du groupe Dubreuil de s’adapter aux opportunités du marché, sa volonté de continuer à investir pour se moderniser et son souhait de s’inscrire ainsi durablement dans le transport aérien français.

Jean-Paul Dubreuil, Président de Groupe Dubreuil Aéro a déclaré : "Nous sommes dans une fenêtre de tir idéale pour accélérer le renouvellement de la flotte du pôle aérien. L’A350 a tenu toutes ses promesses en matière de performances techniques et nous permet effectivement d’économiser 25% de carburant – un poste qui pèse lourdement dans les charges exploitation. C’est un appareil efficace qui sera le pivot dans les flottes de nos deux compagnies. "

Marc Rochet, Directeur Général de Groupe Dubreuil Aéro a déclaré : "Le succès commercial de l’A350 XWB nous confère un atout fondamental et vraiment différenciant dans un contexte de concurrence exacerbée sur tous nos marchés. Les passagers veulent désormais voyager à des prix toujours plus attractifs sans pour autant transiger sur le service ? Nos appareils sont tous équipés des dernières technologies en matière de sièges et de divertissements, et offrent un confort de voyage remarquable. "





Liens commerciaux

Sur le même sujet