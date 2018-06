IAG lance une nouvelle filiale autrichienne sous la marque LEVEL

Article publié le 29 juin 2018 par David Dagouret

Dès le 17 juillet prochain, IAG lancera sa nouvelle filiale autrichienne.

International Airlines Group (IAG) va lancer à partir du 17 juillet 2018, une nouvelle filiale low-cost autrichienne sous la marque LEVEL, avec des vols au départ de Vienne.

Cette nouvelle filiale, qui aura un Certificat d’exploitant aérien (AOC) autrichien, possèdera quatre Airbus A321 basés à Vienne d’où elle opèrera vers 14 destinations européennes.

Dès le 17 juillet, seront lancés au départ de Vienne les vols pour Londres Gatwick et Palma de Majorque. Au cours des quatre semaines suivantes, suivront les vols pour Barcelone, Malaga Venise, Olbia, Ibiza, Milan Malpensa, Dubrovnik, Lanarca, Alicante, Valence, Bilbao et Paris Charles de Gaulle.

Les vols sont proposés à des tarifs d’appel à partir de 24,99 €.

Willie Walsh, CEO de IAG, a déclaré : "Nous lançons cette nouvelle filiale autrichienne court et moyen-courrier afin de proposer aux clients autrichiens un plus grand choix de vols à travers l’Europe. Les vols seront opérés sous la marque Level, permettant ainsi de capitaliser sur le succès de notre nouvelle compagnie low-cost long-courrier. Nous sommes ravis de proposer une offre low-cost fiable au marché autrichien. De plus, cette nouvelle offre va nous permettre de créer 200 nouveaux emplois sur notre base viennoise.Nos clients pourront s’enregistrer en ligne ou à l’aéroport, et pourront voyager avec un bagage cabine gratuitement. Ils pourront également choisir de payer pour des services additionnels à partir d’options adaptées à tous les besoins et budgets, comme par exemple l’enregistrement d’un bagage. Une large sélection de boissons et nourriture sera également proposée à la vente à bord."

Chaque Airbus A321 sera configuré avec 210 sièges en classe économie. Les vols seront opérés du Terminal 1 à l’aéroport de Vienne.

