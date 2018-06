Iberia reçoit son premier Airbus A350

Article publié le 26 juin 2018 par David Dagouret

La compagnie espagnole devient le 18e opérateur à exploiter cet appareil.

Iberia, la compagnie nationale d'Espagne et l'un des membres fondateurs du groupe de transport aérien IAG, a réceptionné le premier des 16 A350 XWB qu’elle a commandé , devenant ainsi la 18e compagnie à exploiter ce type d'avion.

L'appareil qui a été livré aujourd'hui à Iberia, est immatriculé EC-MXV, msn 219 et est doté d'une cabine de 348 sièges aménagés en configuration triclasse Premium (31 sièges-couchettes en classe affaires, 24 sièges en classe Premium Economy et 293 sièges en classe économique). Cet Airbus A350 est également équipé winglets plus longs et une masse maximale au décollage accrue.

Luis Gallego, Président d’Iberia a déclaré : "Nous sommes ravis de recevoir notre premier A350, un avion puissant qui s’inscrit parfaitement dans les valeurs de modernité et d’efficacité qui ont fait le succès de la nouvelle Iberia. Si au cours des dernières années, nous avons dû nous transformer pour survivre, à présent nous nous transformons à nouveau pour atteindre l’excellence, un changement de logique que représente si bien cet appareil."

Tom Enders, CEO d'Airbus a déclaré : "Nous sommes extrêmement fiers de la relation de longue date qui unit Airbus à IAG Group et de livrer son premier A350-900 à l'un de ses membres fondateurs, la compagnie Iberia. IAG fait preuve d'une grande fidélité envers Airbus et, avec la livraison de cet appareil, ses compagnies exploitent désormais avec succès tous les membres de notre famille d'avions de ligne, de l'A318 à l'A380 en passant aujourd'hui par le plus avancé, l'A350. Félicitations aux équipes d'Iberia et d'IAG."

Le premier Airbus A350 aux couleurs d'Iberia sera déployé sur des vols entre Madrid et New-York dès début Août mais en attendant il effectuera des vols court-courrier vers Londres et Paris pour la formation des équipages.

