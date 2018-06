korean Air lance une liaison vers la Croatie

Article publié le 4 juin 2018 par David Dagouret

Dès le 1er septembre 2018, la compagnie sud coréenne lancera un vol direct entre Séoul et Zagreb.

Korean Air va étendre son réseau en Europe avec le lancement d'un service régulier direct entre Séoul en Corée du Sud et Zagreb, la capitale de la Croatie.

A partir du 1er septembre 2018, Korean Air mettra en service des vols directs trois fois par semaine (mardi/jeudi/samedi), entre Séoul/Incheon et Zagreb. Le vol de Séoul/Incheon à Zagreb (vol numéro KE919) partira de Séoul/Incheon à 11h05 et arrivera à Zagreb à 15h45 le jour même. Au retour de Zagreb à Séoul/Incheon (KE920), il partira de Zagreb à 17h20 et arrivera à Séoul/Incheon à 11h30 le lendemain. La nouvelle ligne Séoul/Incheon-Zagreb de Korean Air sera opérée en Airbus 330-200 avec capacité de 218 passagers.

Cette nouvelle ligne directe régulière Korean Air est la première à relier la Croatie et l'Asie.

