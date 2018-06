L'aéroport de Séoul-Incheon adopte le système Drop&Fly

Article publié le 1 juin 2018 par David Dagouret

L'aéroport de Corée du Sud a choisi le système de dépôt des bagages en libre-service.

L'aéroport international de Séoul-Incheon déploie, dans son nouveau Terminal 2, la solution de dépôt des bagages en libre-service Drop&Fly de SITA. La mise en place de cette innovation technologique, primée lors des iF Design Award 2017 dans la catégorie « Produit pour le public », a permis de fluidifier avec succès la circulation des passagers enregistrés lors des récents Jeux Olympiques d'hiver.

Elle doit également accompagner la croissance du trafic et permettre à l’aéroport d’accueillir les 100 millions de voyageurs attendus en 2030. Drop&Fly simplifie et facilite le dépôt des bagages pour les passagers, réduisant les temps d’attente au profit d’une meilleure expérience. Cette technologie permet également d’optimiser les capacités d’accueil du terminal et d’assurer une meilleure gestion des bagages.

