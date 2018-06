L'Airbus A330neo en route vers les essais d'endurance

Article publié le 20 juin 2018 par David Dagouret

L'appareil survolera les sites européens d'Airbus et desservira 15 villes dans le monde.

L'A330neo, dernier-né des gros-porteurs d'Airbus, a entamé un tour du monde visant à démontrer qu'il est prêt à être exploité en compagnie. Ces essais d'endurance et d'évaluation en ligne (Route Proving) constituent l'étape finale de la phase de certification de l'avion et comprendront des missions ETOPS, des atterrissages dans des aéroports de déroutement et des essais de manutention en escale. Après un survol des sites européens d'Airbus, l'A330neo desservira 15 aéroports majeurs dans le monde, répartis sur cinq continents, avec pour objectif de réaliser 150 heures d'essais en vol.

Les essais d'endurance et d'évaluation en ligne sont réalisés sur le premier A330-900 de série, entièrement équipé d'une cabine Airspace by Airbus et arborant la livrée de l'opérateur de lancement, Tap Air Portugal. Le premier vol de cet appareil a eu lieu le 15 mai 2018, marquant le début des essais en vol destinés à vérifier les systèmes cabine tels que le système de conditionnement d'air.

Les essais d'endurance et d'évaluation en ligne font partie des derniers essais nécessaires à la certification de type de l'appareil, prévue à l'été 2018.

À ce jour, deux A330-900 d'essais ainsi que l'appareil de Tap Air Portugal sont impliqués dans le programme d'essais intensifs qui totalisera 1000 heures de vol pendant le survol des sites européens.

Liens commerciaux

Sur le même sujet