Lancement de oneworld connect

Article publié le 11 juin 2018 par David Dagouret

Une nouvelle option pour les compagnies aériennes permettant de rejoindre cette alliance.

L’Alliance oneworld lance une nouvelle plateforme permettant à des compagnies de rejoindre l'alliance aérienne et de bénéficier de plus de services et d'avantages sur un vaste réseau international.



oneworld connect est la première plateforme d'adhésion dévoilée par oneworld depuis la création de l'alliance il y a 20 ans.



La première compagnie aérienne à rejoindre l’alliance en tant que partenaire de oneworld connect sera Fidji Airways. La date à laquelle Fiji Airways proposera des services et avantages oneworld connect sera annoncée ultérieurement.



oneworld échange avec d'autres transporteurs provenant de différentes régions du monde, notamment les Amériques, l'Asie-Pacifique et l'Europe, qui sont intéressés pour rejoindre le programme.



Chaque partenaire de oneworld connect devra avoir un minimum de trois membres de oneworld comme sponsor pour être initié au programme. Les premiers sponsors de Fiji Airways sont tous les quatre membres fondateurs de oneworld : American Airlines, British Airways, Cathay Pacific et Qantas. Le transporteur australien encadrera également Fiji Airways dans le cadre de son processus de mise en adéquation avec oneworld connect.



American Airlines, Cathay Pacific et Qantas partagent déjà leurs codes et ont des liaisons fréquentes avec Fiji Airways. British Airways et Fiji Airways discutent actuellement des domaines de coopération bilatérale potentielle.



Pekka Vauramo, Governing Board Chairman de oneworld, a déclaré : "Au cours des 20 années qui se sont écoulées depuis la conception de oneworld en 1998, les alliances mondiales de compagnies aériennes ont pris de l'ampleur à tel point qu'elles représentent maintenant 60 % des revenus et de la capacité totale de l'industrie à l'échelle mondiale et 70 % des revenus entre les 125 principaux aéroports des villes d'affaires du monde. A l'avenir, oneworld ciblera en tant que membres à part entière les grandes compagnies aériennes qui ont une présence significative sur le marché cible de l'alliance, en assurant des connexions entre les principaux centres d'affaires du monde. Entre-temps, oneworld connect nous permet de réunir davantage de compagnies aériennes pour compléter les leaders mondiaux de l'alliance, afin que les clients puissent obtenir des récompenses et se sentir reconnus tout en voyageant encore plus loin."



Andre Viljoen, CEO de Fiji Airways, a déclaré : "Fiji Airways est ravie et honorée d'être le premier partenaire mondial de oneworld connect. Nous sommes ravis de relier Fidji et le Pacifique Sud à la première alliance aérienne mondiale et d'approfondir nos relations, en particulier avec Qantas, American Airlines, British Airways et Cathay Pacific. Cette étape importante pour notre compagnie aérienne nous permet d'offrir plus de services et d'avantages à nos propres clients ainsi qu'aux autres membres de la famille oneworld, d'assurer une plus grande présence de notre compagnie aérienne à l'échelle internationale et de miser sur le tourisme intérieur qui est si vital pour notre pays et notre région."



Les partenaires de oneworld connect offriront aux voyageurs fréquents de chaque compagnie membre de oneworld, une gamme plus étendue d'avantages offerts par leurs sponsors oneworld.



Les clients ayant le statut Emeraude, Saphir ou Rubis dans le programme de fidélisation des compagnies aériennes membres de oneworld pourront utiliser les comptoirs d'enregistrement prioritaires, le cas échéant. De plus, les clients ayant le statut Emeraude ou Saphir se verront offrir un embarquement prioritaire.

Liens commerciaux

Sur le même sujet