L'ATR 72-600 arrive sur le marché japonais

Japan Air Commuter convertit un ATR 42-600 en ATR 72-600.

Air Commuter Co. Ltd (JAC) et ATR ont annoncé la conversion en ATR 72-600 de l'un des ATR 42-600 que la compagnie aérienne a actuellement en commande. Cette conversion signe l'arrivée de l'ATR 72 au Japon. La compagnie et ATR ont déjà signé des contrats fermes pour l'introduction de neuf ATR 42-600. JAC, filiale régionale de Japan Airlines (JAL), a introduit son premier ATR 42-600 au début de l'année 2017 et en exploite aujourd'hui quatre. La livraison de cet ATR 72-600 est prévue avant la fin de cette année.

L’ATR 72-600 converti sera configuré avec 70 sièges.

Hiroki Kato, Président de Japan Air Commuter Co. Ltd, a déclaré : "L'ATR 42-600 a clairement prouvé son efficacité pour nos opérations, et le confort de sa cabine a été apprécié par nos passagers. Nous sommes très satisfaits de la flexibilité opérationnelle et des résultats de cet appareil. Cette conversion de l'un de nos appareils en commande en un ATR 72-600 va nous permettre de bénéficier des nombreux points communs entre les deux modèles, tout en diminuant les coûts opérationnels par siège de notre flotte. Nous sommes convaincus que cet appareil, qui apporte flexibilité et efficacité, notamment sur des routes principales comptant de nombreux passagers d’affaire et de tourisme, sera très utile pour servir les communautés régionales. Nous apprécions également la compréhension et le soutien que nous avons reçus du gouvernement, à la fois national et local, dans le cadre de l'introduction de l'ATR 72-600".

Christian Scherer, Président Exécutif d'ATR, a ajouté : "L'introduction de l'ATR 72-600 au Japon illustre le bien-fondé de la famille d'appareils ATR pour le développement et la croissance de nouvelles opportunités commerciales aux coûts les plus bas. Pendant plus d'un an, JAC a bénéficié de la polyvalence opérationnelle et du rapport coût-efficacité de l'ATR 42-600. La compagnie va maintenant être en mesure de répondre encore mieux aux besoins croissants de connectivité régionale à travers le pays tout en restant une référence d'excellence en termes d'expérience passager".

