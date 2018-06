Le Groupe ADP et les autorités de l'aéroport de Hong-Kong, engagent une coopération dans les domaines de l'exploitation aéroportuaire

Article publié le 25 juin 2018 par David Dagouret

Ces accords portent sur l'exploitation aéroportuaire, le développement du trafic passager, mais aussi sur le développement des activités Cargo.

Le Groupe ADP et les autorités de l'aéroport de Hong-Kong (AAHK) ont signé, à l'occasion de la tenue du Paris Air Forum, deux protocoles d'accord afin de renforcer la coopération entre l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (CDG) et l'aéroport international de Hong-Kong (HKIA). Les deux protocoles d'accord (portant sur l'exploitation aéroportuaire et le développement du trafic d'un côté et sur le Cargo de l'autre) ont été signés par Augustin de Romanet, Président-directeur général du Groupe ADP et par Fred Lam, Directeur général de l'aéroport international de Hong-Kong.



Concernant l'exploitation aéroportuaire et le développement du trafic passager, les deux parties s'engagent à :

agir conjointement pour améliorer leurs performances en termes d'efficacité, de sûreté, de qualité, de respect environnemental et de productivité, et pour améliorer la connectivité des deux aéroports en renforçant leurs positions de hubs respectives ;

partager les retours d'expériences et les meilleures pratiques notamment par le biais d'un soutien au développement de l'emploi et des talents.

L'aéroport international de Hong-Kong est l'un des plus fréquentés d'Asie puisqu'il accueille 73 millions de passagers en 2017 et couvre un réseau de plus de 220 destinations mondiales. Paris-Charles de Gaulle est le deuxième aéroport en Europe en termes de trafic passagers avec 69,5 millions de passagers accueillis en 2017 et une desserte de 325 villes dans le monde.



Concernant les activités Cargo, la coopération qui vise à resserrer les liens entre les deux aéroports et les échanges entre l'Europe et l'Asie a notamment pour but de :

promouvoir et faciliter le transport aérien de marchandises sur des segments à forte croissance: e-commerce, transport de denrées à température contrôlée, transport de produits de luxes ;

partager les retours d'expériences et les meilleures pratiques dans un intérêt mutuel afin d'améliorer la sûreté, la sécurité, la robustesse et l'efficacité des activités Cargo. Les deux aéroports ont, en outre, obtenu la certification IATA CEIV Pharma, norme mondiale en matière de compétences et de manipulations pour les produits pharmaceutiques.

Depuis 1996, l'aéroport international de Hong-Kong se classe au premier rang mondial pour le fret aérien. En 2017, il a transporté plus de 5 millions de tonnes de fret et de courrier, devenant ainsi le premier aéroport à atteindre ce niveau de tonnage. De son côté, Paris-Charles de Gaulle est le premier aéroport d'Europe pour le cargo avec 2,2 millions de tonnes de fret et de courrier en 2017.



Augustin de Romanet, Président-directeur général du Groupe ADP, a déclaré : "Le Groupe ADP est heureux de poser les bases d'un partenariat global entre l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et l'aéroport international de Hong-Kong, deux des plus importantes plates-formes aéroportuaires d'Europe et d'Asie. Le partage d'expériences et des meilleures pratiques va nous permettre d'améliorer nos performances vis-à-vis des passagers dans de nombreux domaines clés : qualité de service, productivité, sécurité, développement durable. Nous sommes également très fiers d'œuvrer avec HKIA au développement des talents de notre industrie et à l'examen d'opportunités de développement en Chine continentale. Enfin dans le Cargo, nous bénéficierons mutuellement des échanges des meilleures pratiques et du développement de segments à forte valeur ajoutée comme le transport de produits de luxe ou de matériel électronique."



Fred Lam, Directeur général de l'aéroport de Hong-Kong a déclaré : "Nous sommes ravis de pouvoir renforcer nos connexions avec l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, un hub européen incontournable et un des aéroports les plus importants au monde. Au travers de cette collaboration, nous espérons construire un partenariat aux bénéfices mutuels qui aidera chacun à renforcer ses opérations aéroportuaires et à se développer dans des domaines variés. Je crois que le partage d'expérience et le travail en commun main dans la main peut nous permettre d'offrir une meilleure expérience et davantage de services à nos passagers respectifs et à nos clients cargo, tout en améliorant la compétitivité de nos aéroports."





