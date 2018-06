Le Sonaca 200 obtient sa certification EASA

Article publié le 27 juin 2018 par David Dagouret

La livraison des premiers exemplaires du Sonaca 200 est prévue pour septembre 2018.

Sonaca Aircraft vient de décrocher au terme de trois années de procédure, le Certificat de Type du Sonaca 200 qui atteste que l’avion, par sa définition de type, répond en tout point aux caractéristiques techniques de navigabilité.

Grâce à la certification de Type, Sonaca Aircraft est désormais autorisée à faire voler le Sonaca 200, sous certificat de navigabilité européenne, tant en Europe que dans le reste du monde.

Les premières livraisons du Sonaca 200 auront lieu en septembre 2018 avec les 4 premiers appareils et une dizaine d'avions d'içi la fin de l'année. Deux versions sont actuellement disponibles à la vente : le Sonaca 200 Trainer pour la version analogique et le Sonaca 200 Trainer Pro pour la version Glass Cockpit. Sonaca Aircraft ne compte pas se limiter aux deux premières versions du Sonaca 200, la société travaille actuellement à la certification d’une version utilitaire permettant de réaliser les formations "Upset Prevention and Recovery Training" (UPRT) ainsi qu’une version IFR.

Harold van der Straten, CEO, Sonaca Aircraft a déclaré : "La demande de certification du Sonaca 200 a été introduite en août 2015 et le Certificat de Type a été délivré un peu moins de trois ans après l’introduction de la demande initiale, c’est une performance exceptionnelle. Au nom de toute l’équipe de Sonaca Aircraft, je tiens à remercier les experts de l’EASA et particulièrement la DGAC pour leurs conseils et l’accompagnement tout au long du projet de certification. Dans le contexte de la demande accrue de pilotes par les compagnies aériennes, nous sommes confrontés au besoin des écoles de remplacer et agrandir leur flotte existante. Afin d’y répondre, Sonaca Aircraft disposera dès janvier prochain d’un tout nouveau hall d’assemblage permettant la livraison de plus de 80 avions par an. Pas moins de 40 avions seront déjà livrés en 2019."

Carl Mengdehl, Head of Design Organisation et Co-Fondateur, Sonaca Aircraft a déclaré : "C’est bien entendu une étape stratégique du projet mais aussi un moment symbolique pour la Belgique qui n’avait plus produit d’avion certifié depuis plusieurs dizaines d’années !"

