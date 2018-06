Meeting Cerny - La Ferté-Alais : découverte du Junkers Ju-52 (2e partie)

Article publié le 7 juin 2018 par David Dagouret

Le 19 mai dernier, Aeroweb-fr.net a été à la découvert de la mythique "Tante JU". Dans cette seconde partie nous vous parlons du Junkers JU-52 de JU-Air.

Dans notre première partie, nous vous avions parlé du Junkers Ju-52 de l'Amicale Jean Baptiste Salis (revoir l'actualité), pour cette seconde partie nous vous faisons découvrir l'un des trois Junkers JU-52 de JU-Air.

JU-Air est une association suisse qui a été créée en 1982 et qui a pour but d'organiser des vols touristiques et des vols charters à bord de Junkers Ju-52. Ju-Air est basée sur la base militaire de Dübendorf en Suisse, près de Zurich. Cette association possède trois Junkers Ju-52 (HB-HOS, HB-HOP, HB-HOT) qui appartenaient auparavant à l'armée de l'air suisse.

Depuis maintenant plusieurs années, Ju-Air est présent lors du meeting de Cerny - La Ferté Alais. Cette année, le Junkers Ju-52 de Ju-Air qui était présent, est immatriculé HB-HOS, msn 6580. l'appareil arbore une livrée grise et noire avec sur son empennage le nom d'un célèbre concepteur de montre suisse.

Comme chaque année, les spectateurs pouvaient s'offrir un vol à bord de ce mythique appareil, pour les autres nous avons décidé de leur faire découvrir cette expérience.

Nous avons donc pris place à bord du Junkers Ju-Air qui est composée d'une cabine pouvant accueillir 16 passagers.

Nous avons également rencontré Gérald et Paolo, les deux pilotes du Junkers Ju-52 ainsi qu'Anne-Sylvie l'agent en cabine.

Les deux pilotes ont démarré les trois moteurs BMW 132 de cette "Tante Ju" puis nous avons roulé jusqu'à la piste en herbe de l'aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais.

Le Junkers Ju-52 a décollé face à l'ouest et quoi de mieux que de découvrir ce décollage en vidéo et depuis le cockpit. Cliquez sur l'image pour voir la vidéo.

Nous avons pris la direction de l'est pour nous rendre jusqu'à Fontainebleau, où nous avons pu découvrir le château grâce à des virages très serrés sur les ailes.

Malgré le bruit important dans la cabine, les passagers ont apprécié la belle vue sur le parc du Gatinais de l'Essonne, avant de revenir vers La Ferté-Alais. Cliquez sur l'image pour voir la vidéo :

Nous avons regagné le poste de pilotage où nous avons assisté à l'atterrissage sur aérodrome du plateau de l’Ardennais.

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo de l'atterrissage.

