SAS renouvelle son accord technologique pluriannuel avec Amadeus

SAS renouvelle son contrat pour un ensemble de solutions technologiques Amadeus, dont la suite Altéa, des solutions de paiement et des modules de Revenue Management.

Scandinavian Airlines (SAS) est l’une des premières compagnies aériennes clientes d’Amadeus. Elles ont annoncé le renouvellement de leur partenariat pluriannuel. Celui-ci comprend notamment un accord de distribution garantissant aux agences de voyages partenaires de SAS de pouvoir continuer à accéder à l’ensemble de ses offres et tarifs via Amadeus.

Kati Andersson, VP Digital Sales & Distribution chez SAS, a déclaré : "Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration fructueuse avec Amadeus. Nos agences de voyages partenaires, d’affaires et de loisirs, jouent un rôle clé dans notre stratégie qui vise à proposer nos offres à nos clients via le canal de leur choix".

Au-delà de cet engagement auprès des agences de voyages, le partenariat englobera également le renouvellement de l’adhésion de la compagnie à l’ensemble des solutions de la suite Altéa, dont les modules Inventory, Reservation, Ticketing et Departure Control. La technologie Amadeus soutient les priorités commerciales stratégiques de SAS, en lui permettant d’optimiser certains domaines d’activité, notamment les services aux passagers, le revenue management et les paiements.

Manuel Midon, Managing Director Northen and Western Europe, Airlines, chez Amadeus a déclaré : "Cet accord illustre la solide relation que nous avons construite avec SAS au cours de ces 30 dernières années, basée sur une compréhension mutuelle, et soutenue par nos solutions technologiques et de distribution avancées. Chez Amadeus, nous sommes innovons constamment pour répondre aux besoins de nos clients. Nous continuerons notre travail avec SAS pour renforcer son efficacité opérationnelle et sa stratégie commerciale, aujourd’hui et à l’avenir."





