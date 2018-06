Transavia et Le Bonbon s'associent

Article publié le 29 juin 2018 par David Dagouret

Les deux sociétés s'associent pour créer une plateforme dédiée au voyage.

Transavia, la low-cost du groupe Air France-KLM et LeBonbon.fr, média référent des sorties et des bons plans s’associent afin de proposer à tous les amateurs de voyage les meilleurs astuces et conseils afin de réussir son séjour.



La plateforme "Travel" du Bonbon.fr éditée en partenariat avec Transavia, propose à tous les lecteurs en quête de bons plans :

Une page "Astuces" sur laquelle seront postés des articles pratiques ;

Une page "Destinations" sur laquelle une carte interactive permet de choisir en fonction de la durée du séjour sa destination Transavia;

Une page "Inspirations", qui aidera tous les voyageurs à trouver leur destination.

Liens commerciaux

Sur le même sujet