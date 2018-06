Wizz Air reçoit son 100e appareil de la famille Airbus A320

Article publié le 5 juin 2018 par David Dagouret

Le 04 juin 2018, la compagnie low-cost a reçu un A321 qui est également le 100e appareil de la famille A320.

Wizz Air, compagnie hongroise a pris livraison d'un Airbus A321 qui est le 100e appareil de la famille A320 a rejoindre la flotte de la compagnie low-cost. Une cérémonie a eu lieu sur l'aéroport de Budapest, avec de nombreux invités dont le directeur général de Wizz Air, M Jozsef VARADI et M Andreas KRAMER, vice président des ventes de l'Europe de l'Est et Asie centrale pour Airbus.



L'Airbus A321 qui a reçu une livrée spéciale, est configurée avec une cabine pouvant accueillir un total de 230 sièges.



Wizz Air doit encore recevoir près de 268 avions de la famille A320 dans les prochaines années.

