Aigle Azur se lance sur le marché domestique

Article publié le 24 juillet 2018 par David Dagouret

La compagnie française lance un vol direct entre Lyon et Nantes à partir du 29 octobre 2018.

Aigle Azur a annoncé le lancement de sa première ligne domestique directe avec la liaison Lyon-Nantes. Cette nouvelle liaison domestique Lyon-Nantes sera opérée à partir du 28 octobre prochain en A320 configuré en mono-cabine éco avec 180 sièges, à raison de 12 vols allers-retours par semaine aux horaires suivantes :

ZI662 Nantes Atlantique 08h50 – Lyon-St-Exupéry 10h00 les Lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis

ZI662 Nantes Atlantique 21h00 – Lyon-St-Exupéry 22h10 les Lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches

ZI661 Lyon St-Exupéry 06h40 – Nantes Atlantique 08h00 les Lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis

ZI661 Lyon St-Exupéry 18h50 – Nantes Atlantique 20h10 les Lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches

François Marie, Directeur de l’Aéroport Nantes Atlantique a déclaré : "L’arrivée de la compagnie Aigle Azur à Nantes Atlantique permet d’enrichir le panel des possibilités pour rejoindre Lyon, en réponse aux attentes du marché tant loisirs que professionnel. La multiplicité de l’offre, à des tarifs avantageux pour les passagers, renforcera les relations économiques, touristiques et culturelles, entre nos deux régions."

Tanguy Bertolus, Président d’Aéroports de Lyon a ajouté : "Partenaire historique d’Aéroports de Lyon depuis 15 ans, Aigle Azur fait partie des 10 compagnies aériennes qui génèrent le plus de trafic à Lyon-Saint Exupéry. Nous sommes heureux qu’Aigle Azur continue de se développer au départ de notre aéroport. Facilitée par les synergies qu’offre le groupe VINCI Airports, en termes de stimulation du trafic et de développement avec les compagnies aériennes, cette ouverture de ligne est le fruit d’une étroite collaboration entre Aigle Azur, Aéroports de Lyon et l’aéroport Nantes Atlantique."





