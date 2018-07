Aigle Azur traverse l’Atlantique

Article publié le 10 juillet 2018 par David Dagouret

Le 05 juillet dernier, la compagnie aérienne française a opéré son premier vol long-courrier entre Paris et Sao Paulo.

Aigle Azur a lancé sa liaison long-courrier vers Sao Paulo, le 05 juillet dernier, avec un Airbus A330-200 immatriculé F-HTIC. L'appareil a décollé de Paris Orly à 10h15 (heure locale) sous le numéro de vol ZI035. A bord de l'Airbus A330-200 se trouvait 282 passagers, 19 en business et 263 en classe économie.

Après un vol de plus de 11 heure, l'appareil a atterri à 17h15 (heure locale) à l'aéroport de Sao Paulo Viracopos au Brésil où il a été accueilli par le traditionnel "Water Salute" des pompiers.

Cette ligne est opérée par Aigle Azur à raison de 3 vols par semaine en juillet et en août, puis 4 vols à partir de début septembre.

Horaires des vols actuels les mardis, jeudis, vendredis et dimanches (en horaires locales) :

Départ de Paris-Orly à 10h15 – Arrivée à Sao Paulo à 17h15

Départ de Sao Paulo à 19h15 – Arrivée à Paris-Orly à 11h45

Frantz Yvelin, Président d’Aigle Azur a déclaré : "Toutes les équipes d’Aigle Azur ont travaillé sans relâche pour avoir le plaisir et la fierté de lancer ce premier vol long -courrier de l’histoire de la compagnie, seulement 2 mois après l’arrivée de l’A330 dans notre flotte. C’est une journée historique pour Aigle Azur ! Aujourd’hui, c’est le travail de tout un chacun que je salue avec une pensée particulière pour nos membres d’équipage présents à bord. Ce lancement est bien entendu la résultante d’un magnifique travail d’équipe, pour lequel je remercie encore toutes celles et ceux qui y ont pris leur part. Grâce à eux, nous réinventons ensemble Aigle Azur depuis mon arrivée il y a moins d’un an, et je les remercie pour leur confiance et l’excellent travail fourni. Et ce lancement n’est que le début."

Il a terminé par : "Je tiens à remercier également notre partenaire avec qui nous opérons cette ligne Paris-Sao Paulo en partage de codes. Azul est « LA » compagnie aérienne brésilienne, une véritable référence au Brésil. Ensemble, nous offrons à nos passagers des connexions idéales vers plus de 100 destinations au Brésil et en Amérique du Sud desservies par Azul depuis via Viracopos, telles que Rio de Janeiro ou les magnifiques chutes d’Iguaçu par exemple. À l’inverse, nous apportons une nouvelle alternative très attendue par les clients brésiliens souhaitant rejoindre la France ou poursuivre leur voyage vers nos autres destinations comme Berlin, Moscou, Beyrouth et bientôt Milan."

Rappelons que la compagnie française devait lancé en juin dernier sa liaison vers Pékin mais que le lancement de cette ligne a été repoussée au mois d'août prochain.

