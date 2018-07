Air Canada Rouge fête ses 5 ans

Article publié le 5 juillet 2018 par David Dagouret

Le 1er juillet, la compagnie canadienne a célébré son cinquième anniversaire.

Air Canada Rouge a célébré le 1er juillet son cinquième anniversaire. Depuis son premier vol, qui a eu lieu le jour de la fête du Canada en 2013, le transporteur loisirs d'Air Canada a agrandi son parc aérien en le faisant passer de 4 à 50 appareils, a augmenté le nombre de lignes proposées, assurant maintenant plus de 100 liaisons sur cinq continents, comparativement à 14 à ses débuts, transporté plus de 25 millions de passagers et créé 2 000 emplois.



Benjamin Smith, président - Transporteurs de passagers et chef de l'exploitation d'Air Canada a déclaré : "En cinq ans, Air Canada Rouge s'est imposée comme membre à part entière de la famille Air Canada en offrant une excellente expérience client dans les marchés clés du voyage d'agrément et en contribuant à atteindre nos objectifs commerciaux stratégiques. Elle nous permet de proposer aux voyageurs une plus grande variété de destinations attrayantes et d'être concurrentiels dans une industrie en évolution. Elle a ainsi dépassé toutes nos attentes. Je félicite les membres de l'équipe d'Air Canada Rouge pour leur dévouement à rendre chaque vol mémorable, et je remercie nos clients de nous confier leurs projets de vacances en choisissant de voyager avec Air Canada Rouge."





