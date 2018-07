Air Legend Paris Villaroche

Article publié le 8 juillet 2018 par David Dagouret

En septembre prochain aura lieu à l'aérodrome de Melun, un nouveau meeting aéronautique avec près de 60 avions.

Le 08 et 09 septembre prochain 2018, JM Airshow, société alsacienne de conseil en événementiel aéronautique, organise son premier meeting aérien. Ce meeting qui se nomme "Paris-Villaroche Air Legend" aura lieu sur l'aérodrome de Melun (Seine et Marne).

L'aérodrome de Melun-Villaroche a vu le jour en 1939 et il a été successivement occupé par les armées françaises, allemandes et américaines. Après le conflit, la SNECMA – désormais Safran Aircraft Engines – s’est implantée en bordure des pistes tandis que Dassault Aviation y essayait ses avions Ouragan, Mystère, Mirage, Balzac, etc.

La division moteurs du groupe Safran y assemble des propulseurs militaires mais aussi des réacteurs civils parmi les plus produits dans le monde.

Aujourd’hui, l’aérodrome développe l’aviation d’affaires dans l’est parisien. Il est envisagé d'accueillir cinquante avions d’affaires par mois en moyenne d’ici un à deux ans. Depuis avril 2013, une société de "handling" (accueil et assistance aéroportuaires) Elyxan, y est installée.

La collection d’avions qui est basée à Melun constituera une grande partie du programme du Paris-Villaroche Air Legend.

Le plateau est organisé en deux tableaux, aviation de transport et Seconde Guerre mondiale : le Noratlas, le Douglas DC3, le Catalina seront notamment présent.

Côté warbirds, plus de 45 appareils seront également présent sur le tarmac de Melun : Vampire, Mustang P51, Skyraider, Avenger, Curtiss P40, et aussi le P-47D "Thunderbolt".

L’aviation moderne sera également présent avec la participation de Catherine Maunoury, ainsi que des Hélicoptères, la Patrouille de France et quatre Rafale Marine. La participation d’autres avions sera bientôt confirmée.

