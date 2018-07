Cathay Pacific augmente ses fréquences sur Paris

Article publié le 6 juillet 2018 par David Dagouret

La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific annonce le lancement d’une fréquence saisonnière supplémentaire entre Paris et Hong Kong.

La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific annonce le lancement d’une fréquence saisonnière supplémentaire entre Paris et Hong Kong à partir du 4 juillet prochain portant à 12 le nombre de vols opérés chaque semaine entre les 2 destinations.



Cette douzième fréquence hebdomadaire sera opérée par Cathay Pacific en A350-900 les mercredis entre le 4 juillet et le 26 septembre 2018 sous les numéros de vol CX278/279.

CX278 Départ de Paris-CDG à 20h15 – arrivée à Hong Kong le lendemain à 15h10

CX279 Départ de Hong Kong à 09h05 – arrivée à Paris-CDG à 15h15

Ces vols aller et retour sont opérés les lundis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches en A350- 900, appareil de dernière génération d’Airbus, configuré tri-classes, plébiscité par les passagers pour son silence en vol et la modernité de sa cabine. En plus de ces 5 vols hebdomadaires en A350, la compagnie opère également un vol quotidien en B777 (CX260/261).

Liens commerciaux

Sur le même sujet