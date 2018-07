easyJet recrute de 1 200 membres d'équipage

Article publié le 30 juillet 2018 par David Dagouret

La compagnie orange recrute des membres d'équipage dont plus d'une centaine disponibles en France.

easyJet, a lancé une campagne de recrutement de plus de 1 200 nouveaux personnels navigants commerciaux permanents ou à durée déterminée. En France, 113 postes d’hôtesses de l’air et de stewards sont proposés en contrat local sur 5 des 6 bases françaises de la compagnie : 34 à Paris-Charles-de-Gaulle, 27 à Lyon-Saint-Exupéry, 22 à Bordeaux-Mérignac, 15 à Nice et 15 à Toulouse-Blagnac.

L’annonce de ce plan de recrutement fait suite au lancement récent d’un programme d'apprentissage pour les membres d’équipage, celui-ci offre à 25 recrues un an d’accompagnement combinant des formations à l’easyJet Academy de Gatwick et des stages. Au Royaume-Uni, easyJet fut la première compagnie aérienne à proposer un programme d’apprentissage dans le cadre des nouvelles normes gouvernementales.

easyJet emploie aujourd’hui plus de 8 700 membres d’équipage.

Tina Milton, Chef du Service Cabine, a déclaré : "Nous sommes ravis d'ouvrir le recrutement de plus de 1 200 postes de personnel navigant commercial. easyJet est une compagnie fantastique où travailler car tous les collaborateurs travaillent ensemble en une même équipe afin de garantir un service optimal à nos passagers. Faire partie d’un équipage cabine est un rôle très gratifiant – nos équipes sont très professionnelles et dynamiques avec un réel sens du plaisir. Nous avons hâte d’accueillir davantage de collaborateurs au sein de notre équipe en plein croissance."





