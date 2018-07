Farnborough 2018 : à l'intérieur du Boeing 737 MAX 7 d'essais

Article publié le 19 juillet 2018 par David Barrie

Le 737 MAX 7 présenté au salon de Farnborough ne présente pas de cabine à proprement parler. Il est équipé d'une batterie complète de tests qui permettra de certifier l'avion et de le livrer dès 2019.

Boeing a invité un groupe de médias présents au salon de Farnborough à pénétrer à l’intérieur du premier Boeing 737 MAX 7 de test qui a fait le voyage depuis Seattle pour être présenté au public pour la première fois. L’avion a effectué des démonstrations en vol quotidiennes après le 787.

Tout d’abord, le 737 MAX 7 comporte sept rangées de sièges en moins que la version 8. Boeing espère livrer son premier avion avant juin 2019. Le deuxième avion d’essais sera quant à lui dédié aux tests de cabine.

Le premier 737 MAX 7 ici montré sert pour tester les systèmes généraux et l’aérodynamique de l’avion. Boeing est content des résultats et n’a pas trouvé de mauvaise surprise en vol. Dérivé du MAX 8 déjà testé, il aurait été surprenant qu’il en soit autrement.

Après sa séance de tests, l’avion sera réaménagé pour ensuite être livré à Southwest. Par contre, ça ne sera pas le premier 737 MAX 7 livré à la compagnie américaine.

A l’intérieur de l’avion, on peut trouver toute une série de batteries de tests avec quelques sièges disséminés ici et là pour les ingénieurs d’essais. On a pu remarquer deux grands réservoirs d’eau à l’avant et à l’arrière de l’avion. Boeing déplace le liquide à l’intérieur de l’avant vers l’arrière et vice versa et change le centre de gravité de l’appareil en vol grâce à un système de tuyauterie installé tout le long de la cabine.

Une vingtaine de personnes est nécessaire au bon fonctionnement de tous les systèmes de contrôle en vol.

