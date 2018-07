Farnborough 2018 : Air Nostrum et CityJet s'associent

Article publié le 17 juillet 2018 par David Dagouret

Les deux sociétés créent un nouveau groupe de compagnies aériennes régionales en Europe.

Air Nostrum et CityJet ont signé un protocole d'entente, lors du salon aéronautique de Farnborough. Cet accord vise à créer un nouveau groupe européen de compagnies aériennes régionales. Carlos Bertomeu, PDG d'Air Nostrum et Pat Byrne, PDG de CityJet étaient présent pour annoncer la création de cette nouvelle holding qui sera la propriétée des deux sociétés.

Le développement de ce projet est soumi à l'autorisation et approbations des autorités pour lesquelles les travaux préparatoires ont déjà commencés.

Air Nostrum et CityJet sont deux compagnies aériennes qui ont quasiment le même âge, CityJet a été fondée en 1993 et Air Nostrum en 1994, de sorte que les deux compagnies ont la même expérience dans le fonctionnement d'une compagnie régionale.

Air Nostrum emploie actuellement 1450 personnes et exploite des vols régionaux pour Iberia en vertu d'un contrat de franchise exclusive alors que City emploie quant à elle 1250 personnes et exploite un réseau régional pour Air France, Brussels Airlines et SAS.

La flotte d'Air Nostrum est composée de 50 avions, des Bombardier CRJ. La flotte de CityJet est quant à elle composée de 40 avions, des CRJ et des SuperJet 100.

